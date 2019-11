Trainingscamp in Katar

Beim Unterfangen Titelverteidigung wird nichts dem Zufall überlassen.Weshalb sich Einser Stankovic und Kollegen nicht nur im Europacup an die Fersen der Topteams heften: Zweimal in Folge residierte Salzburg zuletzt im Zuge der Winter-Trainingscamps auf der Iberischen Halbinsel. Nun geht’s entschieden weiter in den Süden, wird in Katar dem Ruf des Scheichs gefolgt. In der Aspire Academy, die mit zwölf Rasenplätzen alle Stückeln spielt, etwa die Bayern und Paris Saint-Germain regelmäßig begrüßt, wird im Jänner der Schweiß in Strömen fließen. „Es ist kaum teurer für uns als in Portugal“, erklärt Geschäftsführer Stephan Reiter. Was auch mit dem erarbeiteten Ruf Salzburgs zu tun hat. Zudem kann nicht jeder Verein die Aspire Academy buchen. „Die Erfolge haben uns geholfen -auch die guten Kontakte!“