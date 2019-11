Die Marktwerte richten sich wie in Manager-Spielen üblich nach den Erfolgen und der Formkurve. Die hoch favorisierte Serien-Siegerin Mikaela Shiffrin wird also zum Beispiel bei ihren US-Heimrennenin Killington sicher kein Schnäppchen sein. Apropos: die neuseeländische Sölden-Sensation Alice Robinson muss wegen ihrer Knieverletzung um ihre Teilnahme in Killington bangen. Die 17-Jährige wird an die US-Ostküste reisen und kurzfristig über ihren Start entscheiden. Für die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (unten im Bild) ist die Saison vorbei, sie zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu.