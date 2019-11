Entgegen den eigentlich allgemein geltenden Regeln zum Umgang mit der First Lady in den USA ist Melania Trump bei einer Rede in Baltimore heftig ausgebuht worden (siehe auch Video oben). Die Präsidentengattin sprach am Dienstag auf einer an Jugendliche gerichteten Veranstaltung gegen Drogenmissbrauch in der Stadt im Bundesstaat Maryland - die ihr Ehemann im Sommer als „widerliches Drecksloch“ bezeichnet hatte.