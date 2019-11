Alle Behandlungsversuche schlugen fehl

Der Vorfall aus dem Vorjahr wurde von den behandelnden Ärzten für das Fachmagazin „European Journal of Case Reports in Internal Medicine“ aufgearbeitet. In dem Artikel werden der Krankheitsverlauf des 63-Jährigen und die fehlgeschlagenen Behandlungsversuche mit Antibiotika genau beschrieben. Die Schilderung des Falls wird mit zwei erschreckenden Fotos vom Gesicht und einem Arm des Mannes (siehe unten) dokumentiert.