Das ging aber ruckzuck! Als Basaksehir am 7. November Wolfsberg in der Europa League mit 3:0 aus der Merkur Arena pfefferte, saß Ekrem Dag noch als interessierter Zuschauer auf der Tribüne. Wenn die Türken, welche die Gruppe J anführen, morgen in Istanbul AS Roma zum Duell bitten, sitzt der ehemalige Sturm-Kicker schon als neuer Co-Trainer auf der Bank der Hausherren!