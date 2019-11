Die schweren Unwetter in der vergangenen Woche im Süden und Südwesten Österreichs haben enorme Schäden angerichtet, sowohl im Privatbereich wie auch an der Infrastruktur sowie den Wäldern. Nun haben die heimischen Versicherungen erste Schätzungen zur Höhe der entstandenen Schäden bekannt gegeben und fordern einmal mehr obligatorische Pflichtversicherungen. Zudem erging auch der Rat an Betroffene, sich so rasch wie möglich mit der Versicherung in Verbindung zu setzen, sobald das Schadensausmaß abschätzbar wird.