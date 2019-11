Ein Glück, dass Hermann Schützenhöfer breite Schultern hat - denn das Schulterklopfen ging im Landtagsklub in die Verlängerung. Bei seiner Suche nach einem Koalitionspartner ließ er sich natürlich nicht in die Karten blicken. „Schön wäre es, wenn wir bis zur konstituierenden Sitzung vor Weihnachten eine Regierung zusammenbringen.“ Noch in dieser Woche wird er mit allen Parteien Gespräche führen. Den Anfang macht am Mittwoch Anton Lang von der SPÖ.