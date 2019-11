Da bei Punktegleichheit von zwei oder mehreren Teams am Ende der Gruppenphase die direkten Begegnungen zählen, würde Salzburg in einer Tabelle bestehend nur aus den Duelle gegen Genk und Liverpool mit nur einem Punkt aus dem Remis im Hinspiel gegen die Belgier auf Rang drei liegen. Das weiß auch Kramer und fordert deshalb einen Sieg: „Für uns ist das ein Finale, da wir so den direkten Vergleich für uns entscheiden können und somit alle Optionen für die nächste Runde haben.“