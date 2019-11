Hollywood-Star Susan Sarandon schockt ihre Fans mit einem Selfie: Die preisgekrönte Schauspielerin war am vergangenen Freitag ausgerutscht und schwer gestürzt. Jetzt gab sie in einem Instagram-Posting ein Update zu ihren Gesundheitszustand - mit einem Foto, auf dem ihr blaues Auge in all seiner Pracht zu sehen ist …