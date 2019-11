Einer der sich freut eine Quali bestreiten zu dürfen, ist Tobi Kogler. Der 23-jährige Aberseer der in Denver studiert, trainiert ab 29. November mit den ÖSV-Riesentorläufern in Colorado. Sollte er sich im internen Vergleich behaupten, könnte er neben Stefan Brennsteiner und Roli Leitinger der dritte Salzburger beim RTL von Beaver Creek (US) am 8. Dezember sein.