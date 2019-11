Wenn‘s läuft, dann läufts! Dieses Sprichwort gilt offensichtlich auch für den 17-jährigen Neumayer. Nachdem er sich mit seinem Turnier-Sieg in Cancun in der Juniorenweltrangliste von Rang 129 um 69 Positionen auf Platz 60 verbessern konnte, knüpfte er beim noch höher bewerteten „Grade A“-Nachwuchsturnier in Merida nahtlos an die Leistungen der Vorwoche an.