Eine rüstige, muskulöse Rentnerin wird zurzeit in den sozialen Medien als Heldin gefeiert. Der Grund: Die 82 Jahre alte Gewichtheberin Willie Murphy hat in ihrem Haus im US-Bundesstaat New York einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Mann habe erst an ihre Tür geklopft und sich dann mit Gewalt Zutritt verschafft, berichteten US-Medien.