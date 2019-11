Gegen 10.30 Uhr kam es am Dienstag am Hintertuxer Gletscher, auf Piste 11a, zur ersten Kollision zwischen Skifahrern. Zwei Einheimische (65 und 55) fuhren ineinander. „Dabei zog sich der 65-Jährige eine Schulterverletzung zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert“, schildert die Polizei. Schlechter steht es um den 55-Jährigen, er wurde per Rettungshubschrauber mit schweren Brustkorbverletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen.