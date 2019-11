Alex leidet an „Trisomie 21“. Wochentags arbeitet er in einer Diakonie-Werkstätte im Bezirk Wels-Land. „Er liebt einfache, sich wiederholende Tätigkeiten - bei uns stellt er beispielsweise Grillanzünder her“, sagt Betreuerin Maria Aglas.

Der 17-Jährige hört gern Hard Rock und Metal-Musik etwa von Rammstein oder Marilyn Manson. „Ein Rammstein-Konzert wäre für ihn das Größte“, so Aglas.