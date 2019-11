Hier stehen die Chancen am höchsten:

Kleiner Hoffnungsschimmer: Die besten Chancen hat man in Innsbruck und Klagenfurt mit etwa 35 Prozent. Mitte der 80er-Jahre waren es noch bis zu 75 Prozent. Ab einer Seehöhe von 1200 Metern liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 90 Prozent. In Orten, wo nach den Unwettern jetzt schon viel Schnee liegt, wie in Sillian in Osttirol, dürfte es bis zu den Feiertagen kaum abtauen.