Auf Post aus Wien wartet die Salzburger Politik derzeit vergebens, was besonders die Neos stört. Dabei geht es um einen sogenannten Briefkastenantrag des Landtags an die Bundesregierung, die einen Baustopp für das tschechische Atomkraft Mochovce erzwingen soll. Der Brief von Landes-Vize Heinrich Schellhorn (Grüne) ging am 28. Juni nach Wien. Antwort der Ministerin gibt es keine: „Eine Frechheit“ für Sebastian Huber (Neos).