Reparatur statt Neuanschaffung

„Es trifft uns, aber bei weitem nicht so stark“, sagt Hartwig. Denn es gibt nun eben auch mehr Kunden, die statt in einen neuen Lkw lieber in die Reparatur und Modernisierung eines bereits im Einsatz befindlichen Fahrzeugs investieren. Weil Schwarzmüller auch in Sachen Service stark ist und außerdem längst nicht mehr nur im Fernverkehr stark vertreten ist, kann das Unternehmen den Nachfrage-Rückgang bei den neuen Fahrzeugen so abfedern.