Die erste Bestellung datiert vom 3. Juli 2018 – seinem ersten Tag im elektronischen Hausarrest. Sechs weitere folgten demnach bis Anfang November. Seither sitzt er wieder im Gefängnis.Und wird dort auch eine längere Zeit bleiben: Richterin Gabriele Glatz sprach den zweifachen Vater in großen Teilen der Anklage für schuldig. Zwei Jahre Haft plus zehn Monate aus dem Widerruf der alten Strafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Übrigens: Eine Fußfessel ist per Gerichtsbeschluss nicht mehr möglich . . .