Die Frau war am 1. September 2019 mit dem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der auf der Rückbank sitzende Ehemann erlitt tödliche Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Seine 90-jährige Mutter erlag wenige Tage später ihren schweren Verletzungen. Wegen fahrlässiger Tötung stand die Lenkerin am Dienstag in Wels vor Gericht, wo eine Diversion angeboten wurden: 1000 Euro Geldbuße, keine Vorstrafe.