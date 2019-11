Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hat bei einem schrecklichen Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 in Meribel schwerste Kopfverletzungen erlitten, kämpft seither um die Rückkehr in ein normales Leben. Von der Familie dringt wenig hinaus. So ist Jahre nach dem Skiunfall unweit von Meribel nichts Genaues bekannt.