Für Unternehmen und Privatpersonen sind Erpressertrojaner bestenfalls lästig und schlimmstenfalls teuer. Im Gesundheitsbereich kann eine solche Infektion allerdings Lebensgefahr bedeuten. Zu beobachten ist das derzeit in 110 Altersheimen in den USA, die von Cyberkriminellen mit einschlägiger Malware infiziert wurden - und nur wieder von ihr befreit werden, wenn die Betreiber 14 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) in Bitcoins zahlen.