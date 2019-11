Die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre sind 2018 so hoch gewesen wie noch nie zuvor. Die Werte hätten sich sogar leicht stärker erhöht als im Mittel der zehn vergangenen Jahre, berichtet die Weltwetterorganisation WMO. Die CO2-Konzentration lag im Vorjahr bei 407,8 ppm (Parts per million), während 2017 noch 405,5 ppm gemessen wurden, heißt es.