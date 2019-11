Und so funktioniert‘s

Wer einen Wunsch hat, kann diesen bei der Freiwilligenbörse der Region einreichen. Strepfl und ihre Team sammeln und sortieren sie, fassen sie auf kleinen Stern-Karten zusammen und hängen sie an den Tannenbaum, der am 8. Dezember am Gleisdorfer Adventmarkt stehen wird.