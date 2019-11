Florencia Lobo aus der argentinischen Provinz Tucumán hat ein großes Herz für Tiere und so zögerte sie keine Sekunde, als sie auf der Straße zwei kleine Kätzchen fand. Die Mutter der Jungen lag tot daneben und so nahm Lobo die Tiere auf. Das Weibchen überlebte nicht, doch das männliche Jungtier schaffte es und wurde auf den Namen „Tito“ getauft. Doch mit zunehmendem Wachstum entpuppten sich „Tito“ als äußerst wilder Zeitgenosse. Und so wurden Experten hinzugezogen ...