Das neue „Verkehrskonzept“ sieht wiefolgt aus: Die Einteilung in alphanumerische Zonen soll den Gästen die Orientierung erleichtern. Alphanumerisch heißt, dass den zehn Zonen im Uhrzeigersinn alphabetisch gereihte Buchstaben zugeteilt werden und die einzelnen Pisten nummeriert werden. Neben der Einteilung in diese Zonen werden optimierte Wegeschilder, Detailpanoramakarten ohne Verzerrung, Info-Portale an den Einstiegsbereichen und LED-Anzeigen für den Lift- und Pistenstatus eingeführt. Weiterhin bestehen bleiben die drei Farben blau, rot und schwarz für die Schwierigkeitsgrade der Pisten.