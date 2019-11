Eine Pille, die vor HIV-Ansteckungen schützt

Der größte Teil der Arbeit in den AIDS-Hilfen liegt aber in der Prävention, etwa durch anonyme und kostenlose HIV-Testungen (siehe auch Daten und Fakten). Durch die riesigen Fortschritte in der Medizin gibt es seit einiger Zeit – neben dem Kondom als Schutzmaßnahme – auch Medikamente, die vor einer HIV-Ansteckung schützen. „In Ländern, in denen die so genannte PrEP-Pille von der öffentlichen Hand finanziert wird, konnte ein Absinken der Neuinfektionen festgestellt werden. In Paris etwa beträgt der Rückgang der Neudiagnosen bei homo- und bisexuellen Männern 22 Prozent“, schildert Matthäus Recheis von der AIDS-Hilfe Tirol. Auch in Deutschland werden die Medikamente seit September von den Krankenkassen bezahlt. In Österreich nicht.