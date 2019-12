Harte Schule

So ganz friktionsfrei lief der Erfolg aber nicht ab, denn nach dem „DJ-Mag“-Sieg 2015 wurde stark kritisiert, dass sich die beiden ihre Stimmen zum Erfolg gekauft hätten. Nachdem sie schon „ghostproduzierte“ Tracks auf den Markt geworfen hatten, war dies mitunter der zweite Skandal in kurzer Zeit. Für die einen gelten Dimitri Vegas & Like Mike seither als „Persona non grata“, andere wiederum liegen den Hitparadenstürmern demütig zu Füßen, was nicht zuletzt exorbitant hohe Streamingzahlen und ausverkaufte Shows quer über den Globus beweisen. Dabei war den beiden Millionären der Erfolg nicht sofort vergönnt. Bevor sie Champagner-schlürfend die schönsten Backstagebereiche der größten Venues besetzte, schliefen sie in ihrer einstigen Wahlheimat Ibiza, dem Epizentrum kommerzieller elektronischer Musik, wortwörtlich auf Kellerböden. „Es war eine harte Schule“, erklärt Like Mike der „Krone“ am Rande des Frequency-Festivals im Interview, „wir haben in kalten und nassen Kellern von Hotels übernachtet, wo wir abends aufgelegt haben. Was wir früher in Kellern geschlafen haben, schlafen wir heute in Flugzeugen über den Wolken.“