Vor rund zehn Tagen war die Tirolerin, die an einer chronischen Erkrankung leidet, mit ihrem in Ausbildung befindlichen, 14 Monate alten und angeleinten Assistenzhund im Bereich Nocksteig in Richtung Lohbachsiedlung unterwegs. Plötzlich kam ihnen ein freilaufender Belgischer Schäferhund knurrend und zähnefletschend entgegen. „Als mir klar wurde, dass er ohne Halter unterwegs ist, habe ich mit meinem Hund umgedreht. Genau in diesem Moment stürzte sich der Belgische Schäferhund auf meinen Rüden“, schildert die Hundehalterin. Sie habe den fremden Hund angeschrien und ihren Vierbeiner befreit.