Nur mit Panzer könnte man in Albertina einbrechen

Und auch in den Ausstellungsräumen sind jede Menge Alarme installiert. Es gibt zudem etwa keine Fenster nach außen wie in Dresden. In der Nacht ist zudem alles hinter Stahltüren verschlossen „Da müsste man mit dem Panzer reinfahren“, so Schröder. Jeder Alarm ist zusätzlich abgesichert wie die Energieversorgung durch ein Notstromaggregat. Bei Ausfällen rückt sofort die Polizei an. Sogar Fehlmeldungen werden wie Ernstfälle behandelt.