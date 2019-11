Es war wohl das teuerste von vielen Fettnäpfchen, in das Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hineingetappt ist. Nachdem er via Twitter das Foto eines E-Mails weiterverbreitet hatte, in dem die EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) der Korruption bezichtigt wird, gab es einen zivilgerichtlichen Vergleich. Kosten: rund 5000 Euro.