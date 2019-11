Doch keine Kampfjets losgeschickt?

Später sagte ein NORAD-Sprecher aber dann, es sei kein Flugzeug in dem gesperrten Flugraum abgefangen worden. Das Radarsignal, das den Alarm ausgelöst habe, habe zunächst nicht identifiziert werden können. Er korrigierte auch vorherige Angaben des Kommandos, wonach Kampfjets losgeschickt worden seien, um der potenziellen Bedrohung zu begegnen. Die Jets seien nicht wegen des Alarms in die Luft geschickt worden, sondern hätten an einer routinemäßigen Übung in der Gegend teilgenommen, ergänzte ein Sprecher der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington.