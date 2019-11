Der Ex-Politiker, der heuer im Sommer mit 29 Schüssen von seinem Balkon in Bergheim in Salzburg für Aufsehen gesorgt hatte, ist erneut ins Visier der Ermittler geraten. Der 57-Jährige rief selbst die Polizei, um zu berichten, dass Unbekannte auf ein geparktes Auto gefeuert hätten. In seiner Wohnung fanden die Beamten schließlich eine CO2-Airgun und Stahlkugeln.