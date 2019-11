Hunderte Marathons - unter anderem am Nordpol, am Mount Everest und im Death Valley - stehen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zu Buche. Denn in „Abenteuer Unlimited - Mein Leben im Grenzbereich“ zieht „Linzi“ Bilanz. Es ist die Geschichte eines Abenteurers, der Mut machen will.