Rendi-Wagner fordert „schonungslose Aufklärung“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte zuvor in ihrer Rede im Nationalrat „schonungslose Aufklärung“ gefordert. Einen Untersuchungsausschuss zur Causa Casinos nannte sie „unausweichlich“. In einem solchen U-Ausschuss sollten unter anderem Fragen beantwortet werden wie „Welche Regierungsmitglieder haben hier mitgespielt?“ oder „Haben sie Fäden gezogen oder sind sie nur informiert worden?“, so Rendi-Wagner. „Jeder Tag, der vergeht, wirft einen Verdacht mehr auf“, sagte die SPÖ-Chefin und kündigte an: „Wir werden dafür sorgen, dass diese Aufklärung erfolgt.“