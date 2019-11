Hiobsbotschaft für Tausende Audi-Mitarbeiter: Wie die Volkswagen-Tochter am Dienstag nach mehrmonatigen Verhandlungen mit dem Betriebsrat mitteilte, wird im Zuge eines Sparprogramms in Deutschland jede sechste Stelle wegfallen. Bis 2025 sollen 9500 der insgesamt rund 61.000 Arbeitsplätze in unserem Nachbarland abgebaut werden.