Wilde Szenen spielten sich - wie erst jetzt bekannt wurde - am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einem Lokal im Tiroler Imst ab. Nachdem ein stark betrunkener Türke (21) randaliert hatte, versuchte ihn sein Vater aus der Bar zu ziehen. Dabei ging es so heftig zur Sache, dass sich sowohl der Sohn als auch der 40-Jährige verletzten. Als die alarmierte Polizei den Unruhestifter festnehmen wollte, ging er auch noch auf zwei Beamte los.