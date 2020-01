Gleich zwei Schwangerschaften durchlebte Alyson Hannigan, während sie für „How I Met Your Mother“ als Lily Aldrin vor der Kamera stand. Beim ersten Baby wurde der wachsende Bauch der Serien-Beauty noch mithilfe passender Kleidung und geschickten Kameraeinstellungen so gut es ging versteckt. Bei der zweiten Schwangerschaft entschieden sich die Autoren der Serie, es der gesamten Crew einfacher zu machen - und so bekam die Figur der Lily ebenfalls ein Kind.