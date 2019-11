Für 25 Millionen Euro wurde heuer die Landesklinik Tamsweg fertig saniert und mit einem neuen Hubschrauberlandeplatz ausgestattet. Um die regionale Gesundheits- und Notfallversorgung im Pinzgau sicherzustellen, fiel vor Kurzem der Startschuss für die Generalsanierung des Tauernklinikum-Standorts Mittersill. Elf Millionen Euro fließen in die Aufstockung eines Bauteils am Tauernklinikum-Standort Zell am See. Mit der begonnenen Umsetzung des Masterplans 2025 am Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum werden rund 55 Millionen Euro unter anderem in den Neubau der Psychiatrie, des Zentrallabors und der Operationssäle investiert.