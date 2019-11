Am 25. November wurden von der Bezirksverkehrsstreife Obernberg auf der Wippenhamer Landesstraße in Ranzing, Gemeinde Gurten (Freilandstraße 100 Km/h), Lasermessungen durchgeführt. Gegen 15.05 Uhr konnte ein aus Richtung Ried/I kommender Pkw, gelenkt von einem 21-Jährigen aus Tumeltsham mit einer Geschwindigkeit von 230 Km/h gemessen werden. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen, der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Ried/I. angezeigt.