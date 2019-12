Wussten Sie, dass Trifon Ivanov einst auf einer 120-Kilometer-Strecke fünf Strafzettel kassierte, Ernst Happel „Beuschelreißer“ rauchte, wie Herbert Prohaskas Absetzung als Teamchef nach dem 0:9 in Spanien vonstattenging, was nach Österreichs 3:0 gegen die DDR in der Kabine wirklich passierte, warum sich Schiris im Horr-Stadion oft nicht zu duschen trauten und was Andi Ogris im Zuge des „Nasenreiberls“ seinem grün-weißen Pendant Didi Kühbauer erklärte? All das und viele weitere Geschichten aus dem rot-weiß-roten Kick erfahren Sie in unserem brandneuen Podcast Krone-Fußball-Geschichte(n), zu hören auf krone.at, Spotify und auf Itunes.