Mit zarten 21 Jahren emigrierte er in die Vereinigten Staaten und startete damit eine unvorstellbare Weltkarriere. Während Arnold Schwarzenegger heute eine große Familie und Millionen Fans rund um den Globus hat, war das nicht immer so. Vor allem sein erstes Thanksgiving, das traditionelle Erntedankfest in den USA, verbrachte er beinahe alleine.