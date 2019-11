Seun Kuti, der Sohn des legendären Fela Kuti, spielt in wenigen Tagen ein exklusives Österreich-Konzert in der Wiener Szene. Mit seiner Band Egypt 80 begeistert der junge Kuti nicht nur musikalisch, sondern setzt auch auf politische und gesellschaftskritische Botschaften. Seine Fans können sich in Wien jedenfalls auf einen Festschmaus der Experimentierfreudigkeit gefasst machen.