Dramatische Szenen hatten sich an dem damaligen Donnerstagabend im Freilandgebiet der B 35 in Maissau abgespielt. Gegen 17.30 Uhr stieß ein 32-jähriger Pkw-Lenker bei schlechter Sicht mit seinem Fahrzeug gegen einen Rehbock. Das Tier wurde auf ein entgegenkommendes Auto geschleudert und durchschlug Front- sowie Heckscheibe des Fahrzeugs. „Der Wagen war völlig zerstört, Front- und Heckscheiben einfach pulverisiert“, so ein Augenzeuge.