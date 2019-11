Wie Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Dienstag berichtete, kam es in der Nacht gegen 2 Uhr zu dem Überfall. Die mutmaßlichen Täter - zwei Ukrainer und ein Russe - hatten ihr 59 Jahre altes Opfer, das sich auf dem Heimweg befand, offenbar bis in das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses in Döbling verfolgt und griffen es in der Folge noch im Erdgeschoß an.