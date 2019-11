Schützenhöfer lag mit 6449 Vorzugsstimmen knapp hinter Schickhofer, der 6591 erhielt. Schützenhöfer hatte im Wahlkreis 2, in der Oststeiermark, das Nachsehen hinter seinem Parteikollegen Andreas Kinsky, der 2446 Vorzugsstimmen erhielt und den Landeshauptmann, der nur 1281 in diesem Wahlkreis erreichte, klar auf Platz zwei verwies. Schickhofer dagegen bekam in jedem Wahlkreis die meisten Vorzugsstimmen.