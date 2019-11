Das US-Technologieunternehmen Boston Dynamics hat in den letzten Jahren eindrucksvolle Fortschritte am Gebiet der Robotik gemacht und mit seinem Robo-Hund Spot einen der aktuell wohl modernsten Roboter im Sortiment. Der Vierbeiner, der seit einigen Wochen in kleiner Stückzahl verkauft wird, ist für Aufklärungs- und Inspektionsarbeiten gedacht - und würde wohl auch einen tauglichen künstlichen Polizeihund abgeben. Entsprechende Tests wurden bereits durchgeführt.