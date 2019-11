Wie mittlerweile nach einer Wahl bereits gewohnt, wurden auch nach der Schlappe in der Steiermark Stimmen aus dem SPÖ-Umkreis laut, welche eine Revolution der Sozialdemokraten fordern. Medienmanager und SPÖ-Mitglied Gerhard Zeiler, der in der Vergangenheit immer wieder als neuer SPÖ-Chef gehandelt worden war, veröffentlichte am Montag sogar ein Buch dazu. In diesen „ganz persönlichen“ Ansichten zur Sozialdemokratie im Allgemeinen und der SPÖ im Speziellen gibt er den Roten Ideen mit auf den Weg, wie man in der Partei wieder „zurück zu den Menschen“ finden könne.