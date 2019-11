In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? In der Nacht vom 26. auf den 27. November 1992 brennt die Wiener Hofburg. Die Brandursache kann nie vollständig geklärt werden, vermutet werden eine Entzündung der Elektronik im Bühnenbereich des Großen Redoutensaals oder nachglühende Zigaretten. Stundenlang kann sich das Feuer unentdeckt ausbreiten, erst kurz nach 1 Uhr nachts geht der Brandmelder neben den Redoutensälen an.