Nach der Mordserie Ende 2018, die auch Anfang dieses Jahres ihre traurige Fortsetzung fand, beauftragte das Innenministerium eine sogenannte Screening-Gruppe, um insbesondere die geklärten Delikte mit weiblichen Opfern genau zu analysieren. Dabei kamen spannende Ergebnisse zutage: So handelt es sich bei den meisten Frauenmorden um Beziehungstaten, als Tatwaffe dienten am häufigsten Messer - und in nahezu der Hälfte aller Fälle wurde bereits vorher ein Betretungsverbot gegen den Täter ausgesprochen.