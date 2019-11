Hunde sollen medizinisches Marihuana bekommen

In zahlreichen Staaten Amerikas ist Marihuana zu medizischen Zwecken erlaubt. In einigen Teilen ist es komplett legalisiert. Über den medizinischen Nutzen von Cannabis scheiden sich jedoch nach wie vor die Geister. Die einen schwören darauf, dass es Schmerzen und Beschwerden lindert, die anderen sehen darin nur ein Rauschmittel. Abgeordnete im US-Bundesstaat New Mexiko zählen wohl zur ersten Gruppe, denn sie ziehen ein Gesetz in Erwägung, dass Hunde in das medizinische Cannabis-Register aufnehmen soll.